СМИ: Мюллер пишет свой окончательный отчет по "российскому делу"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Специальный прокурор США Роберт Мюллер и его команда находятся в процессе составления окончательного отчета после почти 18-месячного расследования вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. Об этом со ссылкой на источники сообщает ABC News, передает УНН.
Время, в течение которого окончательный отчет будет представлен командой спецпрокурора, пока не ясно, и источники сообщили, что также нет четких сроков того, когда Мюллер завершит свое расследование.
Между тем, команда юристов президента США Дональда Трампа начала работать с президентом, чтобы подготовить ответы на вопросы команды Мюллера в рамках их расследования, сообщили источники, близкие к Трампу.
В ходе своего расследования Мюллер и его команда прокуроров предъявили обвинения 32 лицам и трем российским предприятиям в преступлениях от взлома компьютеров до заговора и финансовых преступлений.
Эти обвинительные заключения привели к шести признаниям вины и приговорам трех человек к тюремному заключению. В числе тех, кто признал свою вину, были четверо бывших сотрудников передвыборного штаба Трампа, включая его советника по национальной безопасности Майкла Флинна и главы кампании Пола Манафорта.
Напомним, президент США Дональд Трамп уволил с поста генерального прокурора Джеффа Сешнса. Обязанности генпрокурора США исполняет Мэтью Уитакер, который активно критиковал спецпрокурора Мюллера.