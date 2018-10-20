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Манафорту у США призначать покарання у лютому

Манафорту у США призначать покарання у лютому

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Колишньому керівнику передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту призначать покарання 8 лютого в суді Александрії у США за вісьмома пунктами звинувачень у банківському шахрайстві та уникненні від оподаткування. Дату призначення покарання оголосив суддя Т.С. Елліс під час слухань напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Суддя також відхилив десять звинувачень, за якими присяжні не змогли дійти згоди під час судового процесу влітку.

69-річний Манафорт прибув до суду у інвалідному візку, лише на його правій нозі було вдягнено шкарпетку. Його адвокат Кевін Даунінг заявив, що "Манафорт має серйозні проблеми зі здоров’ям".

Даунінг подав запит судді Елліс на прискорення слідства, яке передує призначеню покарання, щоб Манафорт міг переміститись з місцевої в’язниці до, як очікується, федеральної в’язниці.

Юристи вважають, що Манафорт, ймовірно, отримає покарання у 8-10 років ув’язнення.

Кримінальні звинувачення проти Манафорта постали через його роботу з українською політичною партією, пише видання.

Манафорт визнав свою провину перед другим судовим процесом, що мав відбутись в окрузі Колумбія. Він також погодився співпрацювати з спецпрокурором США Робертом Мюллером, який веде слідство стосовно можливого втручання Росії до виборів 2016 року в США.

На час призначення покарання в лютому співпраця Манафорта зі слідством ще не буде завершена. Тому, як вважають спостерігачі, при призначенні покарання можливо не буде враховано співпрацю Манафорта зі слідством повною мірою.

Американський уряд, як зазначається, також отримав повноваження на вилучення активів, незаконно набутих в результаті уникнення від оподаткування та порушення правил лобістської діяльності на загальну суму 15 мільйонів доларів, йдеться в рішенні суду, винесеному минулого тижня.

Ці активи включатимуть апартаменти Манафорта в центрі Trump Tower в Нью-Йорку, а також його будинок в Гемптонз, кошти на банківських рахунках та страхування життя.

Нагадаємо, ЗМІ дізналися про готовність Мюллера надати підсумки розслідування щодо Росії.

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