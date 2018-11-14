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ЗМІ: у справі про російське втручання у вибори в США винесуть нові обвинувачення

ЗМІ: у справі про російське втручання у вибори в США винесуть нові обвинувачення

Київ • УНН

 • 8926 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, як очікується, у найближчі дні винесе чергові обвинувальні висновки у своєму розслідуванні про втручання Росії в президентські вибори США 2016 року. Про це пише видання The Hill, посилаючись на слова журналістки Паули Рейд, передає УНН.

"Я спілкувалась з багатьма джерелами, які знають про хід розслідування спеціального прокурора, і ми очікуємо, що нові обвинувальні висновки з'являться у найближчу добу", - повідомила журналістка у вівторок.

Повідомлення з'явилось через день після того, як американський коментатор, представник консерваторів і прихильник теорій змов Джером Корсі, який є сподвижником колишнього радника штабу президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна, заявив, що невдовзі йому будуть висунуті звинувачення.

"Мені винесуть звинувачення у кримінальній справі", - заявив Корсі під час стріму на YouTube.

Корсі також заявив, що намагався співпрацювати зі слідством.

Як повідомив УНН, раніше американські ЗМІ повідомляли про те, що спецпрокурор Мюллер під час розслідування “російського втручання” почав вивчати зв’язки активістів із Wikileaks. Слідчі розслідують зв’язок порталу з публікаціями листування керівництва Демократичної партії США, що з’явилися після злому її серверів. Згідно з інформацією ЗМІ, в зв’язку з цим слідчі зацікавилися колишнім радником штабу Трампа Стоуном.

Нагадаємо, раніше цього місяця з’явилась інформація про те, що Мюллер і його команда перебувають у процесі складання остаточного звіту після майже 18-місячного розслідування втручання Росії у вибори у Сполучених Штатах у 2016 році.

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