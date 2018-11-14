ЗМІ: у справі про російське втручання у вибори в США винесуть нові обвинувачення

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, як очікується, у найближчі дні винесе чергові обвинувальні висновки у своєму розслідуванні про втручання Росії в президентські вибори США 2016 року. Про це пише видання The Hill, посилаючись на слова журналістки Паули Рейд, передає УНН.