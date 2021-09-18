СМИ: в результате взрывов в Афганистане по меньшей мере 3 человека погибли, а 20 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. По словам очевидцев, сегодня, в субботу, в столице провинции Нангархар на востоке Афганистана произошло три взрыва. В результате происшествия как минимум три человека погибли и 20 получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Al Аrabiya.
Детали
Сейчас никакая из группировок не взяла на себя ответственность за теракты в городе Джелалабад.
Кроме того, в столице страны Кабуле сотрудники полиции сообщили, что утром взорвалась бомба-липучка, в результате чего два человека получили ранения.
Теракты произошли в то время, когда в Афганистане царит атмосфера тревоги и напряженности на фоне того, как "Талибан" установил свою власть, войдя в столицу 15 августа.
Дополнение
26 августа в Афганистане произошла серия взрывов, в результате которых погибли и были ранены сотни людей, в том числе 13 американских солдат.
Позже группировка "ИГ" взяла на себя ответственность за кровавые теракты.