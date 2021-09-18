ЗМІ: у результаті вибухів в Афганістані щонайменше 3 осіб загинули, а 20 поранено

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Наразі ніяке з угрупувань не взяло на себе відповідальність за теракти в місті Джелалабад.

Окрім того, у столиці країни Кабулі співробітники поліції повідомили, що вранці вибухнула бомба-липучка, у результаті чого двоє людей отримали поранення.

Теракти сталися в той час, коли в Афганістані панує атмосфера тривоги і напруженості на тлі того, як "Талібан" встановив свою владу, увійшовши до столиці 15 серпня.

Доповнення

26 серпня в Афганістані сталася серія вибухів, у результаті яких загинули і були поранені сотні людей, в тому числі 13 американських солдатів.

Пізніше угрупування "ІД" взяло на себе відповідальність за криваві теракти.