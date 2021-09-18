ЗМІ: у результаті вибухів в Афганістані щонайменше 3 осіб загинули, а 20 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. За словами очевидців, сьогодні, в суботу, в столиці провінції Нангархар на сході Афганістану сталося три вибухи. В результаті події щонайменше три людини загинули і 20 отримали поранення. Про це пише УНН з посиланням на Al Аrabiya.
Деталі
Наразі ніяке з угрупувань не взяло на себе відповідальність за теракти в місті Джелалабад.
Окрім того, у столиці країни Кабулі співробітники поліції повідомили, що вранці вибухнула бомба-липучка, у результаті чого двоє людей отримали поранення.
Теракти сталися в той час, коли в Афганістані панує атмосфера тривоги і напруженості на тлі того, як "Талібан" встановив свою владу, увійшовши до столиці 15 серпня.
Доповнення
26 серпня в Афганістані сталася серія вибухів, у результаті яких загинули і були поранені сотні людей, в тому числі 13 американських солдатів.
Пізніше угрупування "ІД" взяло на себе відповідальність за криваві теракти.