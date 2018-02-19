СМИ: в Белграде задержали двух украинок, которые фотографировали Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Военная полиция Сербии задержала в Белграде двух украинок и двух граждан США, которые пытались снять здание сербского Генштаба с помощью дрона, передает УНН со ссылкой на издание Alo.
Как отмечает издание, министерство обороны Сербии подтвердило, что была несанкционированная съемка и задержанные лица были переданы в полицию, а делом занимается прокуратура и полиция.
Задержанные пытались снять здание старого Генерального штаба, где размещены Агентство военной разведки и Агентство военной безопасности Сербии, пишет издание.
Сообщается, что задержанные украинки - из Луганска, один из задержанных американцев проживает в штате Огайо, а другой - из Калифорнии.
В Сербии это уже четвертый за месяц случай, когда американцев задерживают по обвинению в шпионаже, пишет издание.
Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что Сербия должна объяснить, почему ее граждане воюют в рядах боевиков на Донбассе.