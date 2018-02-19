ЗМІ: у Белграді затримали двох українок, які фотографували Генштаб

Як зазначає видання, міністерство оборони Сербії підтвердило, що була несанкціонована зйомка і що затримані особи були передані в поліцію, а справою займається прокуратура і поліція.

Затримані намагались зняти будівлю старого Генерального штабу, де розміщені Агентство військової розвідки та Агентство військової безпеки Сербії, пише видання.

Повідомляється, що затримані українки - з Луганська, один із затриманих американців проживає в штаті Огайо, а інший - з Каліфорнії.

У Сербії це вже четвертий за місяць випадок, коли американців затримують за звинуваченням у шпигунстві, пише видання.

Нагадаємо, раніше у МЗС України заявили, що Сербія має пояснити, чому її громадяни воюють у лавах бойовиків на Донбасі.