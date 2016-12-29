СМИ: третий черный ящик Ту-154 пока не нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Спасателям пока не удалось обнаружить третий бортовой самописец Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах в четверг сообщает РИА Новости, передает УНН.
"Спасателям пока не удалось обнаружить третий бортовой самописец Ту-154", - сказал собеседник.
Напомним, 25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел крушение военно-транспортный самолет Ту-154. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени О.В.Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как "доктор Лиза". Самолет упал в море через считанные минуты после взлета. Погибли все, кто находился на борту, - 92 человека. Причины катастрофы устанавливаются.