ЗМІ: третю чорну скриньку Ту-154 поки не знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Рятувальникам поки не вдалося виявити третій бортовий самописець Ту-154, що зазнав аварії в Чорному морі. Про це з посиланням на джерело в силових структурах у четвер повідомляє РИА Новости, передає УНН.
"Рятувальникам поки не вдалося виявити третій бортовий самописець Ту-154", - сказав співрозмовник.
Нагадаємо, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як "доктор Ліза". Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, - 92 людини. Причини катастрофи встановлюються.