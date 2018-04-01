СМИ: Трамп считает необходимым вывести силы США из Сирии

Эта инициатива противоречит рекомендациям Пентагона, который считает, что борьба против “Исламского государства” в регионе еще далека от завершения.

Об этом изданию сообщили два высокопоставленных сотрудника администрации президента США.

По информации агентства, на начало следующей недели запланировано заседание Совета нацбезопасности США, в ходе которого будет обсуждаться в том числе и военная операция в Сирии.

Как сообщал УНН, советники Трампа рекомендуют ему усилить давление на Россию.