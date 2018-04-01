СМИ: Трамп считает необходимым вывести силы США из Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что собирается настаивать на выводе американских сил из Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Эта инициатива противоречит рекомендациям Пентагона, который считает, что борьба против “Исламского государства” в регионе еще далека от завершения.
Об этом изданию сообщили два высокопоставленных сотрудника администрации президента США.
По информации агентства, на начало следующей недели запланировано заседание Совета нацбезопасности США, в ходе которого будет обсуждаться в том числе и военная операция в Сирии.
Как сообщал УНН, советники Трампа рекомендуют ему усилить давление на Россию.