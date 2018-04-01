ЗМІ: Трамп вважає за потрібне вивести сили США з Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив своїм радникам, що збирається наполягати на виведенні американських сил із Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Ця ініціатива суперечить рекомендаціям Пентагону, який вважає, що боротьба проти “Ісламської держави” в регіоні ще далека від завершення.
Про це виданню повідомили два високопоставлених співробітника адміністрації президента США.
За інформацією агентства, на початок наступного тижня заплановано засідання Ради нацбезпеки США, в ході якого буде обговорюватися, зокрема, і військова операція в Сирії.
Як повідомляв УНН, радники Трампа рекомендують йому посилити тиск на Росію.