СМИ: Трамп и Путин могут встретиться в Хельсинки

По словам источника Reuters, Хельсинки сейчас является “наиболее вероятным выбором”. Однако окончательное решение о площадке для переговоров лидеров двух стран зависит от результатов консультаций, которые пройдут в среду в Москве между руководством России и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, пишет агентство. По информации Reuters, Вена больше не рассматривается как возможное место встречи Путина и Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Встреча Путина и Трампа к саммиту НАТО вызывает опасения Лондона — СМИ

Со своей стороны источник Politico утверждает, что “все идет к тому, что саммит пройдет в столице Финляндии”. Белый дом уже зарезервировал три дня в рабочем графике Трампа для потенциального российско-американского саммита в один из них, отмечает газета. Как она объясняет, на встречу отводится время после визитов Трампа в Бельгию и Великобританию. Предполагается, что Трамп примет участие в саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, а затем 13 июля поедет в Лондон.

Между тем правительство Финляндии ранее подтвердило готовность принять саммит, если соответствующая просьба поступит со стороны России и США. “Финляндия всегда готова предложить хороший сервис, если о нем попросят”, — привела канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистьо его слова.

Напомним, 9 июня текущего года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что одним из городов проведения их двусторонней встречи может стать Вена. 27 июня в Москву для проведения консультаций прибудет помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.