ЗМІ: Трамп і Путін можуть зустрітися в Гельсінкі

За словами джерела Reuters, Гельсінкі зараз є “найбільш імовірним вибором”. Однак остаточне рішення про майданчик для переговорів лідерів двох країн залежить від результатів консультацій, які пройдуть у середу в Москві між керівництвом Росії та помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, пише агентство. За інформацією Reuters, Відень більше не розглядається як можливе місце зустрічі Путіна і Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зустріч Путіна і Трампа до саміту НАТО викликає побоювання Лондона — ЗМІ

Зі свого боку джерело Politico стверджує, що “все йде до того, що саміт відбудеться в столиці Фінляндії”. Білий дім вже зарезервував три дні в робочому графіку Трампа під потенційний російсько-американський саміт в один з них, зазначає газета. Як вона пояснює, на зустріч відводиться час після візитів Трампа в Бельгію і Велику Британію. Передбачається, що Трамп візьме участь у саміті НАТО, який пройде в Брюсселі 11-12 липня, а потім 13 липня поїде в Лондон.

Тим часом уряд Фінляндії раніше підтвердило готовність прийняти саміт, якщо відповідне прохання надійде з боку Росії і США. “Фінляндія завжди готова запропонувати хороший сервіс, якщо про нього попросять”, — привела канцелярія президента Фінляндії Саулі Нііністьо його слова.

Нагадаємо, 9 червня поточного року прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Трамп в ході останньої телефонної розмови обговорювали, що одним із міст проведення їх двосторонньої зустрічі може стати Відень. 27 червня в Москву для проведення консультацій прибуде помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон.