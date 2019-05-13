СМИ стало известно о коррупционном скандале в центральном аппарате ФСБ

Так, по информации издания, следствие считает, что Наумов получил более 7 млн руб. за общее покровительство от бизнесменов, которые "кинули" ФСБ почти на 400 млн руб. при строительстве домов для ее сотрудников в Сочи.

По данным источников, близких к следствию, Наумов, до недавнего времени являвшийся заместителем начальника - главным инженером УКС службы обеспечения деятельности ФСБ России, оказался под следствием благодаря показаниям бывших руководителей строительной компании "УК "Инвест-Виктория" Михаила Лягина и Андрея Симонова.

С их компанией ФГУП "Кавказский военно-строительный отдел" ФСБ РФ заключило в 2011–2012 годах два договора на 611 млн и 600 млн руб. на строительство второй и третьей очередей жилого квартала на улице Гастелло в Сочи для сотрудников спецслужбы.

Однако застройщики, выполнив лишь часть предусмотренных договорами работ, в дальнейшем "ввели чекистов в заблуждение и похитили 391,549 млн руб., полученных в виде авансов", - пишет издание.

Сообщается, что часть из этих сумм была отмыта благодаря сделкам с фиктивными компаниями, которым они перечислялись якобы под закупку стройматериалов и на другие цели, а на самом деле для обналичивания. Кроме того, более 7,5 млн руб. обвиняемые, конвертировав в валюту, вывели в Ирландию.

Лягин сбежал от следствия в Испанию, которая по требованию Генпрокуратуры выдала его России. В итоге он вместе со своим подельником признал свою вину, ходатайствовав в Центральном райсуде Сочи о рассмотрении дела в особом порядке судопроизводства.

Уже отбывая сроки, осужденные сообщили, что они передали Анатолию Наумову взятки на общую сумму 7,4 млн руб. за общее покровительство в период выполнения ими договоров на строительство домов для чекистов в Сочи. Показания впоследствии подтвердил экс-директор ФГУП "Кавказский военно-строительный отдел" полковник запаса Сергей Совертокин.

По результатам проверки показаний, сотрудничающий со следствием осужденный Анатолий Наумов был задержан, а затем арестован 235-м гарнизонным военным судом. Недавно, продлевая срок ареста обвиняемому в коррупции, суд не только сослался на возможность оказания давления со стороны Анатолия Наумова на свидетелей и его уклонения от следственных действий, а также побега, но и на то, что данная мера пресечения соответствует позициям Европейского суда по правам человека.

Кроме того, источник издания в силовых структурах отметил, что на причастность к взяточничеству проверяется еще целый ряд бывших и действующих сотрудников УКС ФСБ.

Как сообщал УНН, ФСБ перекрыла все каналы контрабандных поставок деталей в Украине.