ФСБ перекрыла все каналы контрабандных поставок деталей в Украине

"ФСБ на прошлой неделе перекрыла все, по крайней мере, нам известные схемы завоза деталей в Украину", - отметил Луценко.

По его словам, такие контрабандные схемы использовались при закупке деталей даже для новейших украинских ракет, поскольку уникальные узлы и детали выработать в Украине пока нет возможности. Наладить производство таких деталей внутри страны, по его словам, возможно за десятки лет.

Напомним, в 2017 году в Национальное антикоррупционное бюро были направлены материалы дела, из которых следует вероятная коррупционная деятельность работников НАБУ в сотрудничестве с руководителем ООО "Оптимумспецдеталь". В то же время, по заявлению руководителя САП, никаких действий НАБУ в этом деле не совершала. Генпрокурор заявил, что монополия на расследование хищений в "оборонке" имеет НАБУ.

Как сообщал УНН, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся скандал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был уволен первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования. Впоследствии НАБУ провело обыски у Гладковского и других фигурантов "оборонного" дела.