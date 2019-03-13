ФСБ перекрила всі канали контрабандних поставок деталей в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Федеральна служба безпеки Росії перекрила всі канали контрабандних поставок деталей для виробництва військової техніки в Україну. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на позачерговому розширеному засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України та корупції в "Укроборонпромі", передає кореспондент УНН.
"ФСБ минулого тижня перекрила всі, принаймні, нам відомі схеми завезення деталей в Україну", - зазначив Луценко.
За його словами, такі контрабандні схеми використовувались при закупівлі деталей навіть для новітніх українських ракет, оскільки унікальні вузли і деталі виробити в Україні наразі немає можливості. Налагодити виробництво таких деталей всередині країни, за його словами, можливо за десятки років.
Нагадаємо, у 2017 році до Національного антикорупційного бюро було направлено матеріали справи, з яких витікає ймовірна корупційна діяльність працівників НАБУ у співпраці з керівником ТОВ "Оптимумспецдеталь". Водночас, за заявою керівника САП, жодних дій НАБУ в цій справі не вчиняло. Генпрокурор заявив, що монополію на розслідування розкрадань в "оборонці" має НАБУ.
Як повідомляв УНН, після оприлюднення журналістського розслідування в Україні розгорівся скандал щодо корупції в оборонній сфері. На фоні цього було звільнено першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування. Згодом НАБУ провело обшуки у Гладковських та інших фігурантах "оборонної" справи.