ЗМІ стало відомо про корупційний скандал у центральному апараті ФСБ

Так, за інформацією видання, слідство вважає, що Наумов отримав понад 7 млн руб. за загальне заступництво від бізнесменів, які "кинули" ФСБ майже на 400 млн руб. при будівництві будинків для її співробітників у Сочі.

За даними джерел, близьких до слідства, Наумов, який до недавнього часу був заступником начальника - головним інженером УКБ служби забезпечення діяльності ФСБ Росії, опинився під слідством завдяки свідченням колишніх керівників будівельної компанії "УК "Інвест-Вікторія" Михайла Лягіна і Андрія Симонова.

З їхньою компанією ФДУП "Кавказький військово-будівельний відділ" ФСБ РФ уклало в 2011-2012 роках два договори на 611 млн і 600 млн руб. на будівництво другої і третьої черг житлового кварталу на вулиці Гастелло в Сочі для співробітників спецслужби.

Однак забудовники, виконавши лише частину передбачених договорами робіт, в подальшому "ввели чекістів в оману і викрали 391,549 млн руб., отриманих у вигляді авансів", - пише видання.

Повідомляється, що частина з цих сум була відмита завдяки угодам з фіктивними компаніями, яким вони перераховувалися нібито під закупівлю будматеріалів та на інші цілі, а насправді для переведення в готівку. Крім того, понад 7,5 млн руб. обвинувачені, конвертувавши у валюту, вивели в Ірландію.

Лягін втік від слідства до Іспанії, яка на вимогу Генпрокуратури видала його Росії. У підсумку він разом зі своїм подільником визнав свою провину та клопотали в Центральному райсуді Сочі про розгляд справи в особливому порядку судочинства.

Вже відбуваючи терміни, засуджені повідомили, що вони передали Анатолію Наумову хабара на загальну суму 7,4 млн руб. за загальне заступництво в період виконання ними договорів на будівництво будинків для чекістів у Сочі. Показання згодом підтвердив екс-директор ФДУП "Кавказький військово-будівельний відділ" полковник запасу Сергій Совертокін.

За результатами перевірки показань, засуджений Анатолій Наумов, який співпрацює зі слідством, був затриманий, а потім заарештований 235-м гарнізонним військовим судом. Нещодавно, продовжуючи термін арешту обвинуваченого в корупції, суд не тільки послався на можливість чинення тиску з боку Анатолія Наумова на свідків і його ухилення від слідчих дій, а також втечі, а й на те, що даний запобіжний захід відповідає позиціям Європейського суду з прав людини.

Крім того, джерело видання в силових структурах зазначило, що на причетність до хабарництва перевіряється ще цілий ряд колишніх і діючих співробітників УКБ ФСБ.

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