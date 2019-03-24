СМИ: США одобрили обновления ПО к Boeing 737 MAX после аварии

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 79160 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 176424 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 142176 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 206106 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 251802 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212991 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246008 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208207 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487335 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241303 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
78%
Популярные новости

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21981 просмотра

На ряде направлений Донетчины враг пытается вытеснить защитников Украины: с начала суток более 70 боевых столкновений - Генштаб

6 апреля, 14:53 • 16595 просмотра

Украинка Таисия Онофрийчук стала победительницей на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии, завоевав 4 медали

6 апреля, 15:10 • 16336 просмотра

Почему Трамп не включил рф в список стран, на которые распространяются пошлины: объяснение Белого дома

6 апреля, 15:29 • 17373 просмотра

Великобритания обнаружила российские шпионские датчики в морях у своих берегов

6 апреля, 15:42 • 15994 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264405 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240745 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326187 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487335 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578929 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32664 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 206106 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79138 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75657 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81200 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

СМИ: США одобрили обновления ПО к Boeing 737 MAX после аварии

Киев • УНН

 • 12925 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Федеральное авиационное управление США предварительно одобрило план масштабных изменений в программном обеспечении (ПО) и подготовке пилотов Boeing 737 MAX, который направлен на устранение проблем с системой управления самолетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

СМИ: США одобрили обновления ПО к Boeing 737 MAX после аварии

По словам собеседников издания — неназванных отраслевых и правительственных чиновников, в результате масштабных изменений в ПО Boeing 737 MAX автоматизированная система предотвращения сваливания на крыло станет менее агрессивной и более управляемой пилотами.

В частности, в этой модификации она, как указали источники, будет осуществлять свою работу более мягко, не подавляя и влияя на другие команды из кабины пилотов. Также не станет она реагировать на ложные показания одного или двух датчиков, уточняет издание.

Эта система, по его данным, позволит автоматически опустить носовую часть самолета только один раз и не более чем на 10 секунд в случае, если лайнер может завалиться на одно крыло или резко потерять высоту.

К этому в основном сводятся все изменения в ПО — они предполагают отказ от основных принципов проектирования и разработки, на которые опирались в Boeing, когда конструировали систему предотвращения сваливания самолета.

Именно эта функция, как подозревают расследователи, стала основной причиной крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии в октябре прошлого года (тогда погибли 189 человек).

Сейчас группа международных следователей также изучает, не привела ли подобная проблема к крушению такого же самолета Ethiopian Airlines менее чем через пять месяцев в окрестностях Аддис-Абебы.

Неназванный чиновник из Boeing отметил, что разрабатываемое новое программное обеспечение для Boeing 737 MAX все еще может быть пересмотрено, и сроки официального одобрения со стороны FAA и иностранных регулирующих органов остаются неопределенными.

Напомним, команды трех авиакомпаний США, которым принадлежат самолеты Boeing 737 MAX, прибыли 23 марта на завод Boeing в Рентоне, штат Вашингтон, для проверки обновления программного обеспечения данного самолета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.34
Bitcoin
$78,406.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,014.69
Ethereum
$1,580.15