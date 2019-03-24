СМИ: США одобрили обновления ПО к Boeing 737 MAX после аварии

По словам собеседников издания — неназванных отраслевых и правительственных чиновников, в результате масштабных изменений в ПО Boeing 737 MAX автоматизированная система предотвращения сваливания на крыло станет менее агрессивной и более управляемой пилотами.

В частности, в этой модификации она, как указали источники, будет осуществлять свою работу более мягко, не подавляя и влияя на другие команды из кабины пилотов. Также не станет она реагировать на ложные показания одного или двух датчиков, уточняет издание.

Эта система, по его данным, позволит автоматически опустить носовую часть самолета только один раз и не более чем на 10 секунд в случае, если лайнер может завалиться на одно крыло или резко потерять высоту.

К этому в основном сводятся все изменения в ПО — они предполагают отказ от основных принципов проектирования и разработки, на которые опирались в Boeing, когда конструировали систему предотвращения сваливания самолета.

Именно эта функция, как подозревают расследователи, стала основной причиной крушения Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии в октябре прошлого года (тогда погибли 189 человек).

Сейчас группа международных следователей также изучает, не привела ли подобная проблема к крушению такого же самолета Ethiopian Airlines менее чем через пять месяцев в окрестностях Аддис-Абебы.

Неназванный чиновник из Boeing отметил, что разрабатываемое новое программное обеспечение для Boeing 737 MAX все еще может быть пересмотрено, и сроки официального одобрения со стороны FAA и иностранных регулирующих органов остаются неопределенными.

Напомним, команды трех авиакомпаний США, которым принадлежат самолеты Boeing 737 MAX, прибыли 23 марта на завод Boeing в Рентоне, штат Вашингтон, для проверки обновления программного обеспечения данного самолета.