В США проведут тесты самолета Boeing 737 MAX после обновления ПО

Посещение завода говорит о том, что Boeing, возможно, приближается к завершению запланированного исправления программного обеспечения для своего новейшего лайнера 737 MAX после аварии Lion Air, которая привела к гибели 189 человек в Индонезии в октябре прошлого года.

Ожидается, что Boeing завершит обновление программного обеспечения уже 25 марта.

Сроки возобновления пассажирских рейсов на этих самолетах остаются неопределенными.

Напомним, американская корпорация - производитель авиатехники Boeing в обновлении программного обеспечения на самолетах модели 737 MAX сделает световой сигнал - систему предупреждения AOA DISAGREE - в кабине пилота обязательным, что раньше было опцией.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта 2019 года, в результате катастрофы погибли 157 человек. Еще одна катастрофа самолета аналогичной модели произошла 29 октября 2018 года в Индонезии, тогда погибло 189 человек.