В США проведут тесты самолета Boeing 737 MAX после обновления ПО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Команды трех авиакомпаний США, которым принадлежат самолеты Boeing 737 MAX, прибыли 23 марта на завод Boeing в Рентоне, штат Вашингтон, для проверки обновления программного обеспечения данного самолета. Об этом сообщает УНН со ссылкой Reuters.
Посещение завода говорит о том, что Boeing, возможно, приближается к завершению запланированного исправления программного обеспечения для своего новейшего лайнера 737 MAX после аварии Lion Air, которая привела к гибели 189 человек в Индонезии в октябре прошлого года.
Ожидается, что Boeing завершит обновление программного обеспечения уже 25 марта.
Сроки возобновления пассажирских рейсов на этих самолетах остаются неопределенными.
Напомним, американская корпорация - производитель авиатехники Boeing в обновлении программного обеспечения на самолетах модели 737 MAX сделает световой сигнал - систему предупреждения AOA DISAGREE - в кабине пилота обязательным, что раньше было опцией.
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта 2019 года, в результате катастрофы погибли 157 человек. Еще одна катастрофа самолета аналогичной модели произошла 29 октября 2018 года в Индонезии, тогда погибло 189 человек.