У США проведуть тести літака Boeing 737 MAX після оновлення ПЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Команди трьох авіакомпаній США, яким належать літаки Boeing 737 MAX, прибули 23 березня на завод Boeing в Рентоні, штат Вашингтон, для перевірки оновлення програмного забезпечення цього літака. Про це повідомляє УНН з посиланням Reuters.
Відвідування заводу говорить про те, що Boeing, можливо, наближається до завершення запланованого виправлення програмного забезпечення для свого новітнього лайнера 737 MAX після аварії Lion Air, яка привела до загибелі 189 осіб в Індонезії в жовтні минулого року.
Очікується, що Boeing завершить оновлення програмного забезпечення вже 25 березня.
Терміни відновлення пасажирських рейсів на цих літаках залишаються невизначеними.
Американська корпорація - виробник авіатехніки Boeing в оновленні програмного забезпечення на літаках моделі 737 MAX зробить світловий сигнал - систему попередження AOA DISAGREE - у кабіні пілота обов'язковим, що раніше було опцією.
Нагадаємо, літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії 10 березня 2019 року, в результаті катастрофи загинуло 157 осіб. Ще одна катастрофа літака аналогічної моделі сталася 29 жовтня 2018 року в Індонезії, тоді загинуло 189 осіб.