Boeing встановить на 737 MAX сигналізацію про помилку "кута атаки"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Американська корпорація - виробник авіатехніки Boeing в оновленні програмного забезпечення на літаках моделі 737 MAX зробить світловий сигнал - систему попередження AOA DISAGREE - у кабіні пілота обов'язковим, що раніше було опцією. Про це повідомили два джерела, передає УНН з посиланням на Reuters.
Система AOA DISAGREE попереджає пілотів, коли показання щодо "кута атаки" (AOA), під яким крило літака перебуває щодо повітряного потоку, не збігаються. Джерела заявили, що тепер Boeing модернізує старі літаки, додавши цей світловий сигнал. У компанії відразу не прокоментували цю інформацію.
В авіагалузі давно тривають дебати про те, скільки інформації має відображатися у кабіні пілота, особливо щодо того, під яким кутом крило розсікає повітря.
Кут є ключовим параметром польоту, який повинен залишатися досить вузьким, щоб зберегти підйомну силу і уникнути аеродинамічного зриву (зриву потоку). Неправильне показання "кута атаки" призвело до того, що комп'ютер на літаку Lion Air, який зазнав катастрофи в Індонезії, вирішив, що піддався такому зриву, і система проти зривів літака MCAS неодноразово "знижувала" ніс літака, тобто, пускала в піке.
Нагадаємо, понад 300 літаків Boeing 737 MAX перестали використовувати після двох аварій.
Літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився в Ефіопії 10 березня 2019 року, в результаті катастрофи загинуло 157 осіб. Ще одна катастрофа літака аналогічної моделі сталася 29 жовтня 2018 року в Індонезії, тоді загинуло 189 осіб.