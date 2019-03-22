Boeing встановить на 737 MAX сигналізацію про помилку "кута атаки"

КИЇВ. 22 березня. УНН. Американська корпорація - виробник авіатехніки Boeing в оновленні програмного забезпечення на літаках моделі 737 MAX зробить світловий сигнал - систему попередження AOA DISAGREE - у кабіні пілота обов'язковим, що раніше було опцією. Про це повідомили два джерела, передає УНН з посиланням на Reuters.