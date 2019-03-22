Boeing установит на 737 MAX сигнализацию об ошибке "угла атаки"

Система AOA DISAGREE предупреждает пилотов, когда показания по "углу атаки" (AOA), под которым крыло самолета находится к воздушному потоку, не совпадают. Источники заявили, что теперь Boeing модернизирует старые самолеты, добавив этот световой сигнал. В компании сразу не прокомментировали эту информацию.

В авиаотрасли давно идут дебаты о том, сколько информации должно отображаться в кабине пилота, особенно относительно того, под каким углом крыло рассекает воздух.

Угол является ключевым параметром полета, который должен оставаться достаточно узким, чтобы сохранить подъемную силу и избежать аэродинамического срыва (срыва потока). Неправильное показание "угла атаки" привело к тому, что компьютер на самолете Lion Air, потерпевшего катастрофу в Индонезии, решил, что подвергся такому срыву, и система против срывов самолета MCAS неоднократно "снижала" нос самолета, то есть, пускала в пике.

Напомним, более 300 самолетов Boeing 737 MAX перестали использовать после двух аварий.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта 2019 года, в результате катастрофы погибли 157 человек. Еще одна катастрофа самолета аналогичной модели произошла 29 октября 2018 года в Индонезии, тогда погибло 189 человек.