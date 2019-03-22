Boeing установит на 737 MAX сигнализацию об ошибке "угла атаки"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Американская корпорация - производитель авиатехники Boeing в обновлении программного обеспечения на самолетах модели 737 MAX сделает световой сигнал - систему предупреждения AOA DISAGREE - в кабине пилота обязательным, что раньше было опцией. Об этом сообщили два источника, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Система AOA DISAGREE предупреждает пилотов, когда показания по "углу атаки" (AOA), под которым крыло самолета находится к воздушному потоку, не совпадают. Источники заявили, что теперь Boeing модернизирует старые самолеты, добавив этот световой сигнал. В компании сразу не прокомментировали эту информацию.
В авиаотрасли давно идут дебаты о том, сколько информации должно отображаться в кабине пилота, особенно относительно того, под каким углом крыло рассекает воздух.
Угол является ключевым параметром полета, который должен оставаться достаточно узким, чтобы сохранить подъемную силу и избежать аэродинамического срыва (срыва потока). Неправильное показание "угла атаки" привело к тому, что компьютер на самолете Lion Air, потерпевшего катастрофу в Индонезии, решил, что подвергся такому срыву, и система против срывов самолета MCAS неоднократно "снижала" нос самолета, то есть, пускала в пике.
Напомним, более 300 самолетов Boeing 737 MAX перестали использовать после двух аварий.
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта 2019 года, в результате катастрофы погибли 157 человек. Еще одна катастрофа самолета аналогичной модели произошла 29 октября 2018 года в Индонезии, тогда погибло 189 человек.