СМИ США рассказали о скандале из-за несовершеннолетней российской фигуристки

Детали

В отношении тренера проводится расследование из-за нарушений программы “Безопасный спорт”.

Имя спортсменки не называется, но сообщается, что в рамках специальной операции в сентябре прошлого года 16-летнюю (на тот момент) россиянку, занимающуюся парным катанием, вывезли из дома Саппенфилд и переселили в другое жилье. Позднее фигуристка вернулась в Москву, где продолжает тренироваться.

Сообщается, что помимо нее, в доме Саппенфилд жили еще два фигуриста старше 18 лет. Россиянка приехала в США для тренировок у Саппенфилд в 2019 году. Сама Саппенфилд отказалась от комментариев по данному делу.

Справка

Правила программы “Безопасный спорт” запрещают несовершеннолетним спортсменам проживать в одном месте со взрослым тренером/спортсменом, который не является им родственником. Саппенфилд на время расследования запрещается контактировать с 12 фигуристами и тренировать других спортсменов без присутствия другого взрослого.

Саппенфилд ранее вела подготовку бронзовых призеров Олимпиады-2018 в командном турнире — американской пары Крис и Алекс Книрим.

В октябре U.S. Center for SafeSport временно отстранил Саппенфилд от работы и запретил ей контактировать с фигуристами. Это произошло после того, как американская фигуристка Тара Кейн, чемпионка США 2016 года в парном катании, рассказала, что терпела постоянные оскорбления от Саппенфилд с сексуальным подтекстом. Это довело ее до состояния, когда она попыталась причинить себе вред.