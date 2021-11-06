ЗМІ США розповіли про скандал через неповнолітню російську фігуристку

Деталі

Відносно тренера проводиться розслідування через порушення програми “Безпечний спорт”.

Ім’я спортсменки не називається, але повідомляється, що в рамках спеціальної операції у вересні минулого року 16-річну (на той момент) росіянку, що займається парним катанням, вивезли з будинку Саппенфілд і переселили в інше житло. Пізніше фігуристка повернулася у Москву, де продовжує тренуватися.

Повідомляється, що крім неї, в будинку Саппенфілд жили ще два фігуристи старше 18 років. Росіянка приїхала в США для тренувань у Саппенфілд в 2019 році. Сама Саппенфілд відмовилася від коментарів у даній справі.

Довідка

Правила програми “Безпечний спорт” забороняють неповнолітнім спортсменам проживати в одному місці з дорослим тренером/спортсменом, який не є їм родичем. Саппенфілд на час розслідування забороняється контактувати з 12 фігуристами і тренувати інших спортсменів без присутності іншого дорослого.

Саппенфілд раніше вела підготовку бронзових призерів Олімпіади-2018 в командному турнірі-американської пари Кріс і Алекс Кнірім.

У жовтні U. S. Center for SafeSport тимчасово відсторонив Саппенфілд від роботи і заборонив їй контактувати з фігуристами. Це сталося після того, як до американська фігуристка Тара Кейн, чемпіонка США 2016 року в парному катанні, розповіла, що терпіла постійні образи від Саппенфілд з сексуальним підтекстом. Це довело її до стану, коли вона спробувала заподіяти собі шкоду.