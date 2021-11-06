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ЗМІ США розповіли про скандал через неповнолітню російську фігуристку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Неповнолітня російська фігуриста проживала в будинку американського тренера Далайли Саппенфілд у Колорадо-Спрінгс в 2020 році, повідомляє USA Today, пише УНН.

ЗМІ США розповіли про скандал через неповнолітню російську фігуристку

Деталі

Відносно тренера проводиться розслідування через порушення програми “Безпечний спорт”.

Ім’я спортсменки не називається, але повідомляється, що в рамках спеціальної операції у вересні минулого року 16-річну (на той момент) росіянку, що займається парним катанням, вивезли з будинку Саппенфілд і переселили в інше житло. Пізніше фігуристка повернулася у Москву, де продовжує тренуватися.

Повідомляється, що крім неї, в будинку Саппенфілд жили ще два фігуристи старше 18 років. Росіянка приїхала в США для тренувань у Саппенфілд в 2019 році. Сама Саппенфілд відмовилася від коментарів у даній справі.

Довідка

Правила програми “Безпечний спорт” забороняють неповнолітнім спортсменам проживати в одному місці з дорослим тренером/спортсменом, який не є їм родичем. Саппенфілд на час розслідування забороняється контактувати з 12 фігуристами і тренувати інших спортсменів без присутності іншого дорослого.

Саппенфілд раніше вела підготовку бронзових призерів Олімпіади-2018 в командному турнірі-американської пари Кріс і Алекс Кнірім.

У жовтні U. S. Center for SafeSport тимчасово відсторонив Саппенфілд від роботи і заборонив їй контактувати з фігуристами. Це сталося після того, як до американська фігуристка Тара Кейн, чемпіонка США 2016 року в парному катанні, розповіла, що терпіла постійні образи від Саппенфілд з сексуальним підтекстом. Це довело її до стану, коли вона спробувала заподіяти собі шкоду.

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