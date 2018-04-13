СМИ: США рассматривают 8 целей в Сирии для нанесения удара

Источник, который говорил на условиях анонимности, сообщил, что США рассматривает возможность нанесения восьми потенциальных целей. Эти цели включают в себя два сирийских аэродрома, исследовательский центр и объект химического оружия.

Источник также отметил, что военные Сирии перебросили значительное количество воздушных ресурсов на аэродромы, контролируемые Россией, в надежде на то, что Вашингтон не захочет нанести удар по ним.

Как сообщал УНН, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Президент США Дональд Трамп провел совещание с советниками по вопросам нацбезопасности, но еще не принял окончательного решения по Сирии.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский лидер отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.

О вероятности нанесения ударов по Сирии в США заговорили после того, как представители благотворительной организации “Белые каски” сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.