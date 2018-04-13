ЗМІ: США розглядають 8 цілей в Сирії для нанесення удару
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки розглядають вісім цілей в Сирії для нанесення по них ракетного удару. Про це повідомляє CNBC з посиланням на свої джерела, передає УНН.
Джерело, який говорило на умовах анонімності, повідомило, що США розглядає можливість нанесення восьми потенційних цілей. Ці цілі включають в себе два сирійських аеродроми, дослідний центр і об'єкт хімічної зброї.
Джерело також відзначило, що військові Сирії перекинули значну кількість повітряних ресурсів на аеродроми, контрольовані Росією, в надії на те, що Вашингтон не захоче завдати удару по них.
Як повідомляв УНН, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що Президент США Дональд Трамп провів нараду з радниками з питань нацбезпеки, але ще не прийняв остаточного рішення щодо Сирії.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.
Про ймовірність нанесення ударів по Сирії в США заговорили після того, як представники благодійної організації "Білі каски" повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.