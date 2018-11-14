СМИ: США не возьмутся за новые санкции против РФ до 2019 года

"Москва, возможно, получила хотя бы кратковременную отсрочку относительно дополнительных санкций после промежуточных выборов в конгресс", - пишет издание.

Так, группа сенаторов - представителей обоих партий еще летом продвинулись с тем, чтобы собрать новые предложения по санкциям против России после встречи президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Но поскольку конгресс США входит в так называемый период последних дней пребывания в занимаемой должности, после чего в январе новые избранные конгрессмены приступят к исполнению своих обязанностей, время для голосований по законопроектам сокращается, объясняет издание.

"У нас не так много времени. Это будет настоящая гонка, если все не захотят остаться здесь на Рождество (25 декабря у христиан западного обряда, в частности, у католиков - ред.)", - заявил во вторник сенатор-республиканец Джон Корнин.

Сенатор-демократ Боб Менендес, который участвовал в переговорах относительно санкций, также заявил, что соответствующее законодательство, похоже, не успеет пройти через конгресс в этом году.

Председатель сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер, от которого зависит продвижение какого-либо соответствующего законодательства, сказал, что принятие законопроекта под названием Deter Act (сокращение от Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, Закон о защите выборов от угроз путем установления ограничений), который он продвигал, будет "чем-то вроде ошибочного пути" после промежуточных выборов в США, которые, судя по всему, прошли без российского вмешательства.

В августе американские сенаторы внесли в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении РФ. Рассматривались меры, направленные против суверенного долга страны или российских олигархов.

Напомним, 8 ноября США расширили санкции за действия России относительно Украине, в частности, Крыма. США внесли в санкционный список три физических лица и 9 организаций.