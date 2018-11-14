ЗМІ: США не візьмуться за нові санкції проти РФ до 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Конгрес США, як очікується, не буде голосувати за нові санкції щодо Росії до кінця 2018 року, американські законодавці натомість зосередяться на урядових витратах, кандидатах у судді і законопроекті щодо фермерства. Про це з посиланням на сенаторів повідомляє Bloomberg, передає УНН.
"Москва, можливо, отримала хоча б короткочасну відстрочку щодо додаткових санкцій після проміжних виборів до конгресу", - пише видання.
Так, група сенаторів - представників обох партій ще влітку просунулися з тим, щоб зібрати нові пропозиції щодо санкцій проти Росії після зустрічі президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі. Але оскільки конгрес США входить у так званий період останніх днів перебування на займаній посаді, після чого у січні новообрані конгресмени приступлять до виконання своїх обов'язків, час для голосувань щодо законопроектів скорочується, пояснює видання.
"У нас не так багато часу. Це буде справжня гонка, якщо всі не захочуть залишитися тут на Різдво (25 грудня у християн західного обряду, зокрема, у католиків - ред.)", - заявив у вівторок сенатор-республіканець Джон Корнін.
Сенатор-демократ Боб Менендес, який брав участь у переговорах щодо санкцій, також заявив, що відповідне законодавство, схоже, не встигне пройти через конгрес цього року.
Голова сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Коркер, від якого залежить просування будь-якого відповідного законодавства, сказав, що прийняття законопроекту під назвою Deter Act (скорочення від Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, Закон про захист виборів від загроз шляхом встановлення обмежень), який він просував, буде "чимось на зразок помилкового шляху" після проміжних виборів у США, які, судячи з усього, пройшли без російського втручання.
У серпні американські сенатори внесли у конгрес США законопроект про нові санкції щодо РФ. Розглядалися заходи, спрямовані проти суверенного боргу країни або російських олігархів.
Нагадаємо, 8 листопада США розширили санкції за дії Росії щодо України, зокрема, Криму. США внесли до списку санкцій три фізичних особи та 9 організацій.