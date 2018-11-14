ЗМІ: США не візьмуться за нові санкції проти РФ до 2019 року

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Конгрес США, як очікується, не буде голосувати за нові санкції щодо Росії до кінця 2018 року, американські законодавці натомість зосередяться на урядових витратах, кандидатах у судді і законопроекті щодо фермерства. Про це з посиланням на сенаторів повідомляє Bloomberg, передає УНН.