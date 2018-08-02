Американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект о новых санкциях в отношении РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В США группа сенаторов внесла в Конгресс законопроект, который, по их мнению, должен усилить давление на Россию в ответ на вмешательство в выборы США, а также действия Москвы в Сирии и Крыму, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Текущий режим санкций не может сдерживать Россию от вмешательства в будущие среднесрочные выборы 2018", - заявил республиканский сенатор Линдси Грэм.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Великобритания поддержала санкции ЕС из-за Керченского моста
Как отмечает СМИ, сенатор-демократ Боб Менденц заявил, что администрация не полностью придерживается этих санкций.
"Этот законопроект является следующим шагом в закручивании винтов в Кремле ... чтобы Путин, наконец, понял, что США больше не будут терпеть его поведение", - сказал он.
Издание отмечает, что законопроект содержит ограничение на новые российские операции с государственными долгами, энергию и проекты, импорт российского урана и новые санкции в отношении российских политических деятелей и олигархов.