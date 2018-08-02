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17:47 • 10722 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект о новых санкциях в отношении РФ

Американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект о новых санкциях в отношении РФ

Киев  •  УНН

 • 19098 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. В США группа сенаторов внесла в Конгресс законопроект, который, по их мнению, должен усилить давление на Россию в ответ на вмешательство в выборы США, а также действия Москвы в Сирии и Крыму, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Текущий режим санкций не может сдерживать Россию от вмешательства в будущие среднесрочные выборы 2018", - заявил республиканский сенатор Линдси Грэм.

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Как отмечает СМИ, сенатор-демократ Боб Менденц заявил, что администрация не полностью придерживается этих санкций.

"Этот законопроект является следующим шагом в закручивании винтов в Кремле ... чтобы Путин, наконец, понял, что США больше не будут терпеть его поведение", - сказал он.

Издание отмечает, что законопроект содержит ограничение на новые российские операции с государственными долгами, энергию и проекты, импорт российского урана и новые санкции в отношении российских политических деятелей и олигархов.

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