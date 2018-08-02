Американські сенатори внесли у Конгрес законопроект про нові санкції щодо РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У США група сенаторів внесла до Конгресу законопроект, що, на їх переконання, має посилити тиск на Росію у відповідь на втручання у вибори США, а також дії Москви у Сирії та Криму, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Поточний режим санкцій не може стримувати Росію від втручання в майбутні середньострокові вибори 2018 року", - заявив республіканський сенатор Ліндсі Грем.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Британія підтримала санкції ЄС через Керченський міст
Як відзначає ЗМІ, сенатор-демократ Боб Мендєнц заявив, що адміністрація не повністю дотримується цих санкцій.
"Цей законопроект є наступним кроком у закручуванні гвинтів у Кремлі...щоб Путін, нарешті, зрозумів, що США більше не будуть терпіти його поведінку", - сказав він.
Видання відзначає, що законопроект містить обмеження на нові російські операції з державними боргами, енергію та проекти, імпорт російського урану та нові санкції щодо російських політичних діячів та олігархів.