СМИ: Сирийские ПВО отразили ракетные удары по военным базам у Хомса и Дамаска

По информации новостного портала Al Masdar, две авиабазы ​​атаковали ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. Эти сведения, однако, пока не подтверждены Дамаском официально. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля заявил ТАСС, что не располагает информацией об ударах в Сирии.

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Телеканал Sky News Arabia сообщил со ссылкой на очевидцев, что в ночь на вторник в долине Бекаа на востоке Ливана с сирийской стороны границы были слышны сильные взрывы. Не исключено, что удары в этом районе нанесены по позициям шиитской милиции "Хезболлах", воюющей стороной на стороне армии Сирии.

Официальный представитель министерства обороны США Эрик пахона сообщил корреспонденту ТАСС, что Соединенные Штаты в настоящее время не проводят никаких военных операций и не ведут боевых действий в сирийской провинции Хомс, где ранее, по данным агентства SANA, ракетному обстрелу подвергся военный аэродром.

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Следует отметить, что телестанция Al Manar сообщила во вторник о интенсивные полеты, которые осуществляют самолеты ВВС Израиля в ночные часы над линией разъединения сирийских и израильских войск на Голанских высотах (40 км от Дамаска). По ее данным, израильское командование перебросило в этот район военные подкрепления и бронетехнику в случае возможной вооруженной вылазки с сирийской территории в ответ на ракетные удары.