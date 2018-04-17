ЗМІ: Сирійські ППО відбили ракетні удари по військовим базам біля Хомсу та Дамаска

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Вночі сирійська протиповітряна оборона зуміла відбити два ракетні удари, які були нанесені по військових аеродромах Шайрат в провінції Хомс і Думейр в 50 км на північ від Дамаска. Як повідомив телестанції Al Ekhbariya джерело в командуванні ЗС республіки, сирійським зенітникам вдалося вразити шість цілей над Шайратом і збити ще три ракети на підльоті до Думейру, передає УНН.