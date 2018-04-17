ЗМІ: Сирійські ППО відбили ракетні удари по військовим базам біля Хомсу та Дамаска
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Вночі сирійська протиповітряна оборона зуміла відбити два ракетні удари, які були нанесені по військових аеродромах Шайрат в провінції Хомс і Думейр в 50 км на північ від Дамаска. Як повідомив телестанції Al Ekhbariya джерело в командуванні ЗС республіки, сирійським зенітникам вдалося вразити шість цілей над Шайратом і збити ще три ракети на підльоті до Думейру, передає УНН.
За інформацією новинного порталу Al Masdar, дві авіабази атакували ВВС Ізраїлю з повітряного простору Лівану. Ці відомості, однак, поки не підтверджені Дамаском офіційно. Представник прес-служби Армії оборони Ізраїлю заявив ТАСС, що не має інформації про удари в Сирії.
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Телеканал Sky News Arabia повідомив з посиланням на очевидців, що в ніч на вівторок в долині Бекаа на сході Лівану з сирійської сторони кордону були чутні сильні вибухи. Не виключено, що удари в цьому районі нанесені по позиціях шиїтської міліції “Хезболлах”, воюючою стороною на боці армії Сирії.
Офіційний представник міністерства оборони США Ерік Пахон повідомив кореспонденту ТАРС, що Сполучені Штати в даний час не проводять ніяких військових операцій і не ведуть бойових дій в сирійській провінції Хомс, де раніше, за даними агентства SANA, ракетному обстрілу піддався військовий аеродром.
Відповідаючи на питання журналістів ТАРС про ракетну атаку, ізраїльський військовий представник сказав: “Я не володію інформацією про будь-які інциденти такого типу”.
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Слід зазначити, що телестанція Al Manar повідомила у вівторок про інтенсивні польоти, які здійснюють літаки ВПС Ізраїлю в нічні години над лінією роз’єднання сирійських та ізраїльських військ на Голанських висотах (40 км від Дамаска). За її даними, ізраїльське командування перекинуло в цей район військові підкріплення і бронетехніку на випадок можливої збройної вилазки з сирійської території у відповідь на ракетні удари.