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СМИ: российского генерала выгнали из Ассоциации военных атташе США

Киев • УНН

 • 217041 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Ассоциация атташе по вопросам обороны в Вашингтоне (США) проголосовала за исключение российского генерал-майора Евгения Бобкина из группы из-за нападения россии на Украину. Информацию CNN подтвердили три европейских оборонных чиновника, пишет УНН.

СМИ: российского генерала выгнали из Ассоциации военных атташе США

Детали

Решение принимали с помощью тайного голосования на прошлой неделе в посольстве Канады. На специальном заседании не было официальных представителей из стран Африки и Ближнего Востока, Китая и большинства бывших советских стран, за исключением Казахстана и стран Балтии. Несмотря на это, необходимый кворум был достигнут, и почти 60 стран проголосовали за исключение российского атташе.

В письме, которое получил CNN, Бобкин написал, что усилия его украинского коллеги были “пропитаны ненавистью” к россии. Пытаясь предотвратить голосование, Бобкин заявил, что россия выйдет из ассоциации, пока организацию не очистят от нацистов”.

Добавим 

На посту атташе по обороне Бобкин является высшим российским военным офицером, дислоцированным в Соединенных Штатах. Он играл роль военного дипломата, выступая посредником с Пентагоном и другими военными, дипломатическими и политическими должностными лицами в Вашингтоне.

Напомним 

Президент США Джо Байден может согласиться на переговоры с президентом россии владимиром путиным в случае выполнения ряда условий.

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