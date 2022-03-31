ЗМІ: російського генерала вигнали з Асоціації військових аташе США
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Асоціація аташе з питань оборони у Вашингтоні (США) проголосувала за виключення російського генерал-майора Євгена Бобкіна з групи через напад росії на Україну. Інформацію CNN підтвердили три європейські оборонні посадовці, пише УНН.
Деталі
Рішення ухвалювали за допомогою таємного голосування минулого тижня в посольстві Канади. На спеціальному засіданні не було офіційних представників з країн Африки та Близького Сходу, Китаю та більшості колишніх радянських країн, за винятком Казахстану та Балтійських країн. Попри це, необхідного кворуму було досягнуто, і майже 60 країн проголосували за виключення російського аташе.
У листі, який отримав CNN, Бобкін написав, що зусилля його українського колеги були “просочені ненавистю” до росії. Намагаючись запобігти голосуванню, Бобкін заявив, що росія вийде з асоціації, “доки організацію не очистять від нацистів”.
Додамо
На посаді аташе з оборони Бобкін є найвищим російським військовим офіцером, дислокованим у Сполучених Штатах. Він відігравав роль військового дипломата, виступаючи посередником з Пентагоном та іншими військовими, дипломатичними та політичними посадовцями у Вашингтоні.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден може погодитися на переговори з президентом росії володимиром путіним у разі виконання ряду умов.