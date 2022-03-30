У Білому домі назвали умови за яких Байден може зустрітися з путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент США Джо Байден може погодитися на переговори з президентом росії володимиром путіним у разі виконання чітких умов. Про це під час брифінгу заявила директор із комунікацій Білого дому Кейт Бідінгфілд, пише The Guardian, передає УНН.
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За словами Бідінгфілд, раніше президент США вже досить чітко пояснював, що все залежатиме від того, про що хоче говорити путін.
"Президент Байден дуже чітко визначав, що обов’язково має бути відчутною деескалація з боку росії та справжня відданість дипломатії", – сказала Бідінгфілд.
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