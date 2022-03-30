Шольц: рф напала на Україну через імперіалістичні погляди

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"Треба говорити прямо: росія напала на Україну, керуючись украй імперіалістичними поглядами", — сказав канцлер.

За словами Шольца, агресивна війна росії проти України спрямована на захоплення території.

"Ми не можемо і не прийматимемо цього", — наголосив Шольц і попередив, що ситуація "серйозна та вкрай загрозлива".

Нагадаємо

Шольц, Байден, Макрон, Джонсон та Драгі обговорили війну в Україні.