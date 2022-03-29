Шольц, Байден, Макрон, Джонсон та Драгі обговорили війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У вівторок відбулися переговори між лідерами Німеччини, Франції, США, Італії та Великої Британії. Сторони обговорювали ситуацію в Україні, викликану російською військовою агресією, пише УНН з посиланням на заяву Кабміну ФРН.
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"Сьогодні вдень (у вівторок) канцлер Шольц провів телефонну конференцію з президентом США Джо Байденом, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, щоб обговорити подальші спільні дії з огляду на триваючу агресивну війну Росії проти України", - сказано в заяві.
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Повідомляється, що глави держав і урядів домовилися продовжувати активно підтримувати Україну. Вони знову закликали президента рф володимира путіна погодитися на припинення вогню, припинити бойові дії, вивести російських солдатів з України і вирішити кризу дипломатичним шляхом.
Також, як повідомляється, путіна закликали дозволити доставку необхідної гуманітарної допомоги народу України, а також створити ефективні гуманітарні коридори, через які жителі могли б виїжджати і отримувати вантажі з районів, де ведуться бойові дії зокрема, в місті Маріуполь.
П'ятірка глав держав і урядів домовилася про збереження високого санкційного тиску на Росію. Також обговорювалися заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки та протидії високим цінам на енергоносії, повідомили в Кабміні ФРН.
Нагадаємо
Раніше сьогодні президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори з російським президентом володимиром путіним.