Шольц, Байден, Макрон, Джонсон и Драги обсудили войну в Украине

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"Сегодня днем (во вторник) канцлер Шольц провел телефонную конференцию с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и премьер-министром Италии Марио Драги, чтобы обсудить дальнейшие совместные действия ввиду продолжающейся агрессивной войны России против Украины", - сказано в заявлении.

Детали

Сообщается, что главы государств и правительств договорились продолжать активно поддерживать Украину. Они вновь призвали президента рф владимира путина согласиться на прекращение огня, прекратить боевые действия, вывести российских солдат из Украины и разрешить кризис дипломатическим путем.

Также, как сообщается, путина призвали разрешить доставку необходимой гуманитарной помощи народу Украины, а также создать эффективные гуманитарные коридоры, через которые жители могли бы выезжать и получать грузы из районов, где ведутся боевые действия в частности, в городе Мариуполь.

Пятерка глав государств и правительств договорилась о сохранении высокого санкционного давления на Россию. Также обсуждались меры по обеспечению энергетической безопасности и противодействию высоким ценам на энергоносители, сообщили в кабмине.

Напомним

Ранее сегодня президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с российским президентом владимиром путиным.