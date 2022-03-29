Макрон вновь созвонился с путиным - Елисейский дворец

Детали

Так, по данным Елисейского дворца, новый телефонный разговор между Эммануэлем Макроном и владимиром путиным на тему Украины в настоящее время "идет".

Президент Франции ранее заявлял, что хочет обсудить со своим российским визави "обеспечение безопасности гуманитарной операции в Мариуполе", уточнив, что цель состоит в том, чтобы начать ее "в ближайшие несколько дней".

Ранее

В прошлую пятницу Макрон заявил журналистам, что вскоре собирается провести телефонные переговоры с владимиром путиным.

Ранее на прошлой неделе французский президент уже говорил с путиным.