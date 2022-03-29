Макрон знову зателефонував путіну - Єлисейський палац
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент Франції Єммануель Макрон в даний час проводить телефонні переговори з російським президентом володимиром путіним, пише УНН з посиланням на BFM TV.
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Так, за даними Єлисейського палацу, нова телефонна розмова між Еммануелем Макроном і володимиром путіним на тему України в даний час "йде".
Президент Франції раніше заявляв, що хоче обговорити зі своїм російським візаві "забезпечення безпеки гуманітарної операції в Маріуполі", уточнивши, що мета полягає в тому, щоб почати її "в найближчі кілька днів".
Раніше
Минулої п'ятниці Макрон заявив журналістам, що незабаром збирається провести телефонні переговори з володимиром путіним.
Раніше минулого тижня французький президент вже говорив з путіним.