В Белом доме назвали условия при которых Байден может встретиться с путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент США Джо Байден может согласиться на переговоры с президентом россии владимиром путиным в случае выполнения четких условий. Об этом во время брифинга заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бидингфилд, пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
По словам Бидингфилд, ранее президент США уже довольно четко объяснял, что все будет зависеть от того, о чем хочет говорить путин.
"Президент Байден очень четко определял, что обязательно должна быть ощутимой деэскалация со стороны россии и настоящая преданность дипломатии", - сказала Бидингфилд.
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что россия напала на Украину из-за своих империалистических взглядов.