В Белом доме назвали условия при которых Байден может встретиться с путиным

Детали

По словам Бидингфилд, ранее президент США уже довольно четко объяснял, что все будет зависеть от того, о чем хочет говорить путин.

"Президент Байден очень четко определял, что обязательно должна быть ощутимой деэскалация со стороны россии и настоящая преданность дипломатии", - сказала Бидингфилд.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что россия напала на Украину из-за своих империалистических взглядов.