СМИ: российский керлингист, заподозренный в употреблении мельдония, покинул Олимпийскую деревню
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Российский керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший бронзовую медаль на зимних Играх в Пхенчхане, сдал аккредитацию и покинул Олимпийскую деревню. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Ранее стало известно, что в пробе спортсмена были обнаружены следы мельдония. Вскрытие допинг-пробы Б Крушельницкого состоится 19 февраля.
Между тем директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что не исключает, что Крушельницкому могли подмешать запрещенный препарат в еду или напиток.
“Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий. Если образец Б будет чистым, то да, вина со спортсмена будет снята”, — сказал Адамс.
Также он добавил, что: “У нас нет информации, что кто-то из спортсменов сдал аккредитацию”.
Как сообщал УНН, российский керлингист Александр Крушельницкий, который завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгалов на Олимпиаде в Пхенчхан, пояснил официальным лицам , как в его допинг-пробе могла оказаться запрещенное вещество.