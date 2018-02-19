ЗМІ: російський керлінгіст, запідозрений у вживанні мельдонію, покинув Олімпійське селище
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Російський керлінгіст Олександр Крушельницький, який завоював бронзову медаль на зимових Іграх в Пхенчхані, здав акредитацію і покинув Олімпійське селище. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Раніше стало відомо, що в пробі спортсмена були виявлені сліди мельдонію. Розкриття допінг-проби Б Крушельницького відбудеться 19 лютого.
Тим часом директор з комунікацій МОК Марк Адамс заявив, що не виключає, що Крушельницькому могли підмішати заборонений препарат в їжу або напій.
“Є ймовірність, що при взятті проби А була допущена помилка або було щось підмішано. Ми не виключаємо такого розвитку подій. Якщо зразок Б буде чистим, то так, обвинувачення спортсмена буде зняте”, — сказав Адамс.
Також він додав, що: “У нас немає інформації, що хтось із спортсменів здав акредитацію”.
Як повідомляв УНН, російський керлінгист Олександр Крушельницький, який завоював бронзову медаль в дабл-міксті в дуеті з Анастасією Бризгаловою на Олімпіаді в Пхьончхані, пояснив офіційним особам, як у його допінг-пробі могла виявитися заборонена речовина.