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ЗМІ: російський керлінгіст, запідозрений у вживанні мельдонію, покинув Олімпійське селище

ЗМІ: російський керлінгіст, запідозрений у вживанні мельдонію, покинув Олімпійське селище

Київ • УНН

 • 10092 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Російський керлінгіст Олександр Крушельницький, який завоював бронзову медаль на зимових Іграх в Пхенчхані, здав акредитацію і покинув Олімпійське селище. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Раніше стало відомо, що в пробі спортсмена були виявлені сліди мельдонію. Розкриття допінг-проби Б Крушельницького відбудеться 19 лютого.

Тим часом директор з комунікацій МОК Марк Адамс заявив, що не виключає, що Крушельницькому могли підмішати заборонений препарат в їжу або напій.

“Є ймовірність, що при взятті проби А була допущена помилка або було щось підмішано. Ми не виключаємо такого розвитку подій. Якщо зразок Б буде чистим, то так, обвинувачення спортсмена буде зняте”, — сказав Адамс.

Також він додав, що: “У нас немає інформації, що хтось із спортсменів здав акредитацію”.

Як повідомляв УНН, російський керлінгист Олександр Крушельницький, який завоював бронзову медаль в дабл-міксті в дуеті з Анастасією Бризгаловою на Олімпіаді в Пхьончхані, пояснив офіційним особам, як у його допінг-пробі могла виявитися заборонена речовина.

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