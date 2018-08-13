СМИ: российский банк собирается закрыть "дочку" в Украине

О том, что "ВЭБ" решил отказаться от продажи "Проминвестбанка", сообщил источник в российской госкорпорации и подтвердил источник, близкий к украинской "дочке".

По словам одного из собеседников, российская госкорпорация "полностью разрывает отношения с последним покупателем - украинским и российским бизнесменом Павлом Фуксом, поскольку ему ни в одной из конфигураций не удалось согласовать соглашение с Национальным банком Украины (НБУ)" и "ВЭБ" решил пойти "по пути свертывания бизнеса в Украине".

Как отмечается, сейчас "дочка" роскорпорации в Украине сворачивает операции: перестает выдавать новые кредиты и привлекать вклады.

"Госкорпорация склоняется к закрытию "Проминвестбанка", но окончательное решение будет принято в ноябре. Эксперты считают, что убытки "ВЭБ" от закрытия украинского банка могут составить около 13 млрд руб. (около 190 млн долл. - ред.)", - пишет издание.

Напомним, в марте Национальный банк Украины продлил санкции в отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", ПАО "ВТБ Банк" и ПАО "БМ Банк".