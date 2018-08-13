ЗМІ: російський банк збирається закрити "дочку" в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Російський "Внешэкономбанк" фактично відмовився від ідеї продати свій дочірній "Промінвестбанк" в Україні. Про це пише російське видання "Коммерсант", передає УНН.
Про те, що "ВЭБ" вирішив відмовитися від продажу "Промінвестбанку", повідомило джерело в російській держкорпорації і підтвердило джерело, близьке до української "дочки".
За словами одного зі співрозмовників, російська держкорпорація "повністю розриває відносини з останнім покупцем - українським і російським бізнесменом Павлом Фуксом, оскільки йому у жодній з конфігурацій не вдалося погодити угоду з Національним банком України (НБУ)" і "ВЭБ" вирішив піти "шляхом згортання бізнесу в Україні".
Як зазначається, зараз "дочка" роскорпорації в Україні згортає операції: перестає видавати нові кредити і залучати вклади.
"Держкорпорація схиляється до закриття "Промінвестбанку", але остаточне рішення буде прийнято в листопаді. Експерти вважають, що збитки "ВЭБ" від закриття українського банку можуть сягнути близько 13 млрд руб. (близько 190 млн дол. - ред.)", - пише видання.
Нагадаємо, у березні Національний банк України продовжив санкції щодо ПАТ "Сбербанк", ПАТ "Промінвестбанк", ПАТ "ВТБ Банк" та ПАТ "БМ Банк".