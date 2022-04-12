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СМИ: россия перебрасывает тяжелую технику к границе с Финляндией после заявлений страны по вступлению в НАТО

Киев • УНН

 • 629913 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российское тяжелое вооружение, включая ракетные системы, было замечено движущимся к границе с Финляндией через несколько часов после того, как россия предупредила своего северного соседа относительно вступления в НАТО. Об этом сообщает британская Daily Mail, пишетУНН.

СМИ: россия перебрасывает тяжелую технику к границе с Финляндией после заявлений страны по вступлению в НАТО

Детали

Так, на видео, загруженном прошлой ночью, видно, как два российских береговых ракетных комплекса движутся по дороге на российской стороне границы, ведущей к Хельсинки.

Предполагается, что ракетные комплексы представляют собой мобильный комплекс береговой обороны К-300П «Бастион-П», предназначенный для поражения надводных кораблей вплоть до авианосных боевых групп.

Развертывание российских войск, как отмечается, произошло после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ожидает, что ее правительство «закончит дискуссию до середины лета» о том, следует ли стране подавать заявку на членство в НАТО.

Недавние опросы общественного мнения, проведенные финской исследовательской компанией, показали, что 84% финнов рассматривают россию как «серьезную военную угрозу», что на 25% больше, чем в прошлом году.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что этот шаг «не улучшит» ситуацию с безопасностью в Европе, а московский депутат Владимир Джабаров более прямо добавил, что это будет означать «разрушение страны».

«Мы неоднократно говорили, что альянс остается инструментом конфронтации и его дальнейшее расширение не принесет стабильности на европейском континенте», — сказал Песков.

Напомним

Как сообщила накануне лондонская Times, после российской агрессии против Украины Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом.

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