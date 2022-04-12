СМИ: россия перебрасывает тяжелую технику к границе с Финляндией после заявлений страны по вступлению в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российское тяжелое вооружение, включая ракетные системы, было замечено движущимся к границе с Финляндией через несколько часов после того, как россия предупредила своего северного соседа относительно вступления в НАТО. Об этом сообщает британская Daily Mail, пишетУНН.
Детали
Так, на видео, загруженном прошлой ночью, видно, как два российских береговых ракетных комплекса движутся по дороге на российской стороне границы, ведущей к Хельсинки.
Предполагается, что ракетные комплексы представляют собой мобильный комплекс береговой обороны К-300П «Бастион-П», предназначенный для поражения надводных кораблей вплоть до авианосных боевых групп.
Развертывание российских войск, как отмечается, произошло после того, как премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ожидает, что ее правительство «закончит дискуссию до середины лета» о том, следует ли стране подавать заявку на членство в НАТО.
Недавние опросы общественного мнения, проведенные финской исследовательской компанией, показали, что 84% финнов рассматривают россию как «серьезную военную угрозу», что на 25% больше, чем в прошлом году.
В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что этот шаг «не улучшит» ситуацию с безопасностью в Европе, а московский депутат Владимир Джабаров более прямо добавил, что это будет означать «разрушение страны».
«Мы неоднократно говорили, что альянс остается инструментом конфронтации и его дальнейшее расширение не принесет стабильности на европейском континенте», — сказал Песков.
Напомним
Как сообщила накануне лондонская Times, после российской агрессии против Украины Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом.