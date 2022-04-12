ЗМІ: росія перекидає важку техніку до кордону з Фінляндією після заяв країни про вступ до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Російське важке озброєння, включаючи ракетні системи, що рухається до кордону з Фінляндією, було помічені через кілька годин після того, як росія попередила свого північного сусіда щодо вступу до НАТО. Про це повідомляє британська Daily Mail, пише УНН.
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Так, на відео, завантаженому минулої ночі, видно, як два російські берегові ракетні комплекси рухаються дорогою на російській стороні кордону, що веде до Гельсінкі.
Передбачається, що ракетні комплекси є мобільним комплексом берегової оборони К-300П "Бастіон-П", призначений для ураження надводних кораблів аж до авіаносних бойових груп.
Розгортання російських військ, як зазначається, відбулося після того, як прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що очікує, що її уряд "завершить дискусію до середини літа" про те, чи слід країні подавати заявку на членство в НАТО.
Недавні опитування громадської думки, проведені фінською дослідницькою компанією, показали, що 84% фінів розглядають росію як "серйозну військову загрозу", що на 25% більше, ніж минулого року.
У відповідь офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков попередив, що цей крок "не покращить" ситуацію з безпекою в Європі, а московський депутат Володимир Джабаров більш прямо додав, що це означатиме "руйнування країни".
"Ми неодноразово говорили, що альянс залишається інструментом конфронтації і його подальше розширення не принесе стабільності на європейському континенті", - сказав Пєсков.
Нагадаємо
Як повідомила напередодні лондонська Times, після російської агресії проти України Фінляндія та Швеція планують вступити до НАТО вже влітку.