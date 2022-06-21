СМИ: рф на фоне войны против Украины переживает худшую за 30 лет рецессию, и расплачивается за это "поколение путина"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Российскую молодежь, которая выходит на рынок труда и получает высшее образование, ждет нелегкий путь. Об этом говорится в статье Business Insider, пишет УНН.

Детали

После вторжения россии в Украину транснациональные корпорации массово покинули рф, а санкции со стороны ведущих мировых стран усиливаются. Между тем, в российских вузах происходят изменения, которые затрудняют получение российскими студентами высшего образования в других странах.

Эксперты при этом говорят, что через несколько месяцев войны невозможно количественно оценить влияние войны на российскую молодежь. Но они также заявили, что поколение, выросшее при правлении президента владимира путина, начавшемся в 2012 году, сейчас живет в совсем другой россии, чем та, в которой оно выросло.

По данным Центра Уилсона, эта группа молодых людей, условно называемая "поколением путина", выросла, зная только одного президента в годы своего становления, и ей от 17 до 25 лет. Они выросли, питаясь в "Макдональдсе", смотря последние голливудские фильмы и публикуя посты в Instagram — все это после вторжения россии в Украину в конце февраля больше недоступно в россии.

Два эксперта, с которыми поговорило издание, рассказали, насколько труднее будет молодым россиянам на работе и в школе.

Как и во многих странах, ценность хорошего образования в россии состоит в том, что онр открывает двери не только к отечественным работодателям, но и к транснациональным компаниям, которые предоставляют работникам возможность свободно выходить на европейский рынок труда и покидать его. Эти окна быстро закрываются, пишет издание.

"Многие транснациональные корпорации обещали хорошую стабильную карьеру, где можно продвигаться со своими заслугами в рамках традиционной западной капиталистической модели", - отмечает научный сотрудник программы "Европа, россия и Евразия" в Center for Strategic and International Studies Эндрю Лохсен. "Эти возможности исчерпываются, поскольку эти компании уходят из россии, а некоторые отрасли, обещавшие высокие зарплаты, начинают страдать от санкций", - отметил он.

Лохсен назвал нефть, газ и информационные технологии среди секторов, из которых массово идут транснациональные корпорации, оставляя будущее неопределенным для тех, кто хочет войти в эти крупные отрасли. Ранее в этом месяце американские технологические гиганты IBM и Microsoft уволили сотни сотрудников в россии, на фоне того, как компании продолжали уходить с рынка рф.

Такие уходы касаются не только рынка труда. Они также сузят возможности для обучения и сократят количество профессиональных сетей для российских специалистов, сказал старший аналитик бостонской консалтинговой компании по управлению инвестициями Loomis Sayles Хасан Малик.

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В апреле Всемирный банк заявил, что в 2022 году российская экономика сократится на 11,2%, что станет сильнейшим экономическим спадом за три десятилетия после распада Советского Союза.

Эксперты также выразили обеспокоенность по поводу будущего российской академической системы, поскольку страна стремится выйти из Болонского процесса, в рамках которого европейские правительства согласовывают образовательные стандарты и квалификации.

"Это означает, что россиянам, думающим о получении высшего образования в Европе, особенно профессиональном или докторском, теперь будет гораздо труднее попытаться поступить в европейские университеты. В российском образовании произошел резкий поворот в сторону принятия государственного нарратива и исключения любых сомнений или альтернатив, а также наказание тех, кто выходит за рамки", – сказал Лохсен.

Некоторые молодые россияне, недовольные правлением путина, сбежали из страны после начала войны. Но россиянам, желающим начать все заново за пределами своей страны, следует учитывать повседневные практические вопросы, такие как долгосрочные визы, трудоустройство и финансовые ресурсы, которые сейчас труднее получить из-за санкций из-за войны, говорят Малик и Лохсен.

И в россии мало признаков того, что что-то изменится в политическом плане, даже если есть ячейки инакомыслия, сказал Малик.

"Революция вероятнее при демократии, чем при автократии, потому что при демократии можно просто провести выборы", — сказал он.

"Чтобы недовольство трансформировалось в смену политики, не говоря уже об изменении режима в автократии – это очень высокая планка", – добавил эксперт.

Дополнение

Скептицизм по поводу войны среди российских бизнес-элиты и олигархата нарастает, по оценкам, уже 15 тысяч российских долларовых миллионеров, вероятно, уже пытаются покинуть рф.

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