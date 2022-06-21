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ЗМІ: рф на тлі війни проти України переживає найгіршу за 30 років рецесію, і розплачується за це "покоління путіна"

ЗМІ: рф на тлі війни проти України переживає найгіршу за 30 років рецесію, і розплачується за це "покоління путіна"

Київ • УНН

 • 268915 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Російську молодь, яка виходить на ринок праці та отримує вищу освіту, чекає нелегкий шлях. Про це йдеться у статті Business Insider, пише УНН.

Деталі

Після вторгнення росії в Україну транснаціональні корпорації масово залишили рф, а санкції з боку провідних світових країн посилюються. Тим часом у російських вишах відбуваються зміни, які ускладнюють здобуття російськими студентами вищої освіти в інших країнах.

Експерти при цьому кажуть, що через кілька місяців війни неможливо кількісно оцінити вплив війни на російську молодь. Але вони також заявили, що покоління, яке виросло за правління президента володимира путіна, яке почалося в 2012 році, зараз живе в зовсім іншій росії, ніж та, в якій воно виросло.

За даними Центру Вілсона, ця група молодих людей, умовно звана "поколінням путіна", виросла, знаючи лише одного президента у роки свого становлення, і їй від 17 до 25 років. Вони виросли, харчуючись у "Макдональдсі", дивлячись останні голлівудські фільми та публікуючи пости в Instagram — усе це після вторгнення росії до України наприкінці лютого більше недоступне у рф.

Два експерти, з якими поговорило видання, розповіли, наскільки важче буде молодим росіянам на роботі та у школі.

Як і в багатьох країнах, цінність хорошої освіти в росії полягає в тому, що вона відчиняє двері не тільки до вітчизняних роботодавців, але і до транснаціональних компаній, які надають працівникам можливість вільно виходити на європейський ринок праці та залишати його. Ці вікна швидко зачиняються, пише видання.

"Багато транснаціональних корпорацій обіцяли хорошу стабільну кар'єру, де можна просуватися зі своїми заслугами в межах традиційної західної капіталістичної моделі", - зазначає науковий співробітник програми "Європа, росія та Євразія" в Center for Strategic and International Studies Ендрю Лохсен. "Ці можливості вичерпуються, оскільки ці компанії йдуть з росії, а деякі галузі, які обіцяли високі зарплати, починають страждати від санкцій", - зазначив він.

Лохсен назвав нафту, газ та інформаційні технології серед секторів, з яких масово йдуть транснаціональні корпорації, залишаючи майбутнє невизначеним для тих, хто хоче увійти до цих великих галузей. Раніше цього місяця американські технологічні гіганти IBM і Microsoft звільнили сотні співробітників у росії, на тлі того, як компанії продовжували йти з ринку рф.

Такі рішення стосуються не лише ринку праці. Вони також звузять можливості для навчання та скоротять кількість професійних мереж для російських фахівців, сказав старший аналітик бостонської консалтингової компанії з управління інвестиціями Loomis Sayles Хасан Малік.

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У квітні Світовий банк заявив, що 2022 року російська економіка скоротиться на 11,2%, що стане найсильнішим економічним спадом за три десятиліття після розпаду Радянського Союзу.

Експерти також висловили стурбованість щодо майбутнього російської академічної системи, оскільки країна прагне вийти з Болонського процесу, у межах якого європейські уряди узгоджують освітні стандарти та кваліфікації.

"Це означає, що росіянам, які думають про здобуття вищої освіти в Європі, особливо професійної або докторської, тепер буде набагато важче спробувати вступити до європейських університетів. У російській освіті відбувся різкий поворот у бік прийняття державного наративу та виключення будь-яких сумнівів чи альтернатив, а також покарання тих, хто виходить за рамки", - сказав Лохсен.

Деякі молоді росіяни, незадоволені правлінням путіна, втекли із країни після початку війни. Але росіянам, які бажають розпочати все заново за межами своєї країни, слід враховувати повсякденні практичні питання, такі як довгострокові візи, працевлаштування та фінансові ресурси, які зараз важче отримати через санкції через війну, кажуть Малік і Лохсен.

І в рф мало ознак того, що щось зміниться у політичному плані, навіть якщо є осередки інакомислення, сказав Малік.

"Революція вірогідніша за демократії, ніж за автократії, тому що за демократії можна просто провести вибори", — сказав він.

"Щоб невдоволення трансформувалося в зміну політики, не кажучи вже про зміну режиму в автократії - це дуже висока планка", - додав експерт.

Доповнення

Скептицизм щодо війни серед російських бізнес-еліти та олігархату наростає, за оцінками, уже 15 тисяч російських доларових мільйонерів, ймовірно, уже намагаються покинути рф.

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