Бізнес-еліти та олігархат рф скептичні щодо війни: нарахували уже 15 тис. російських мільйонерів "на виїзд" з країни

Деталі

"У росії її війна прискорила довгостроковий шлях держави до авторитаризму. В останні тижні дума розпочала процес запровадження 20-річного терміну для росіян, які воюють проти російської федерації. Виступ проти вторгнення також зазнає кримінального переслідування. Попри те, що більшість росіян заявляють соціологам, що підтримують "спецоперацію", частина населення як активно, так і пасивно демонструє свою незгоду", - вказують у британській розвідці.

У Міноборони Британії зазначають, зокрема, що "Легіон свободи для росії", набраний із росіян, "майже напевно брав участь у бойових діях разом із українськими військовими", а "деякі високопосадовці, швидше за все, відійшли на другий план після критики війни".

"Скептицизм щодо війни, ймовірно, також особливо сильний серед російської бізнес-еліти та олігархічної спільноти. Міграційні заявки припускають, що 15 000 російських мільйонерів (у доларах США), мабуть, уже намагаються залишити країну. Мотиви, найімовірніше, включають як особисте неприйняття вторгнення, так і намір уникнути фінансових наслідків санкцій, накладених на росію. Якщо це продовжиться, то, ймовірно, посилить довгострокову шкоду, завдану війною економіці росії", - зауважили у британській розвідці.

Щодо ситуації на полі бою, то у МО Британії зазначають, що "протягом останніх 24 годин російські сили, ймовірно, продовжували спроби набрати обертів на Попаснянському напрямку, звідки вони намагаються оточити східну кишеню з півдня".

Доповнення

Війна для росії зведе нанівець 15 років економічних досягнень, за оцінками Інституту міжнародних фінансів (IIF).